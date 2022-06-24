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Dünya

Ukrayna, askeri güçlerini Severodonetsk'ten çekiyor

Ukrayna'nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Ukrayna güçlerine Severodonetsk'ten çıkması emri verildiğini söyledi.

Ekip   | 24.06.2022
Ukrayna, askeri güçlerini Severodonetsk'ten çekiyor

Kiev

Gayday, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan Severodonetsk kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Severodonetsk'teki altyapıyı yok ettiği belirten Gayday, söz konusu kentin yaklaşık yüzde 90'ının hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna güçlerinin kentten çekileceğine dikkati çeken Gayday, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Severodonetsk'ten çıkması gerekecek. Askerlerimize bu yönde emir verildi. Severodonetsk savunucuları, daha güçlü pozisyonlara çekilecek." ifadesini kullandı.

Gayday, Rus askeri birliklerinin yakındaki Severodonetsk'in yakındaki Lisiçansk şehrine doğru ilerlediğini aktardı.

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