Dolar
15.39
Euro
15.99
Altın
1,835.17
ETH/USDT
1,976.40
BTC/USDT
29,150.00
BIST 100
2,390.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Türkiye, Ukrayna'da 'diyalog kanallarının açık tutulması' çağrısında bulundu

Türkiye, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Ukrayna özel oturumunda, barışçıl çözüm için taraflar arası diyalog kanallarının açık tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.05.2022
Türkiye, Ukrayna'da 'diyalog kanallarının açık tutulması' çağrısında bulundu

Cenevre

Oturumda Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik BM Sözleşmesi'ni delen askeri saldırıları Türkiye'nin reddettiği belirtilerek, "Çatışmaların Ukrayna ve dünya nezdindeki uzun dönemli etkilerinden endişeliyiz. Uluslararası camia, bu tür bölgesel ve küresel zorlukların olası risklerini kaldıracak durumda değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkent Kiev, Buça ve Mariupol'deki insani duruma dair görüntülerin dehşet verici olduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. masum siviller ve sivil altyapıların hedef alınması asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Sivilleri hedef alanlardan bağımsız soruşturma çerçevesinde hesap sorulması gerektiği aktarılan açıklamada, "İnsani durumun düzelmesi ve barışçıl çözüm sağlanması için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin barışın sağlanması için çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor
Çin Başbakanı Li'den Kovid-19'un etkisine karşı 'istihdamı koruma' mesajı
ABD Başkanı Biden: Kovid-19 nedeniyle ülkede bir milyon kişi öldü
Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 1917, Hong Kong'da 280 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Türkiye, Ukrayna'da 'diyalog kanallarının açık tutulması' çağrısında bulundu

Türkiye, Ukrayna'da 'diyalog kanallarının açık tutulması' çağrısında bulundu

Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'a saldırıları bugün de devam etti

"Eber sarısı"nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak
AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak

AB, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını kolaylaştıracak
Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı

Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı