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Aksaray'da gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücüye para cezası

Aksaray'da gelin ile damadın etrafında trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Ağıt Erdi Ulukaya  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Aksaray'da gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücüye para cezası

Aksaray

Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Kavşağı’nda 16 CHN 46 plakalı otomobiliyle düğün konvoyuna katılan sürücü C.O. (26), düğün aracını durdurarak gelin ve damadı araçtan indirdi.

C.O, trafiğe açık alanda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında drift yaptı.

İhbar sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, otomobilin kentteki bir düğün salonunun önünde park halinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce, trafiği tehlikeye düşüren sürücü C.O'ya 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. C.O'nun sürücü belgesine el konuldu ve otomobili 60 gün süreyle otoparka çekildi.

Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde C.O'nun aracıyla gelin ve damadın etrafında drift yaptığı görüldü.

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