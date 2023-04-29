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İzmir'de sitede çıkan yangınla ilgili deliller toplanacak

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede çıkan ve 8 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin delil toplama çalışmaları yürütülüyor.

Mustafa Güngör  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
İzmir'de sitede çıkan yangınla ilgili deliller toplanacak

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla delil toplama çalışmaları da başladı.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan "taksirle yaralama ve taksirle yangına sebebiyet verme" soruşturması kapsamında olay yerinde inceleme yapılacak.

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik soruşturmada ayrıca tanıklar da dinlenecek.

Yangın

Narlıdere'ye bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 27 Nisan'da 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıkmış, adrese çok sayıda itfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirilmişti.

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmiş, yangın 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Dumandan etkilenen 7 kişiden biri hastaneye kaldırılmış, diğerlerine ambulansta müdahale edilmişti.

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