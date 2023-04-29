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Ankara merkezli 15 ilde FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Ankara merkezli 15 ilde düzenlen operasyon kapsamında, terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen 54 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü yakalandı.

İsa Toprak  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık gösteren şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları ve yurt dışı çıkış kayıtları incelendi.

Bu kapsamda, 49 zanlının, HTS kayıtları ile açık kaynak araştırma raporlarına göre, terör örgütünün sözde "Bağımsız Birleşik Kürdistan" hedefleri doğrultusunda "ideolojik alan merkezi" yapılanmasına bağlı faaliyette bulundukları tespit edildi.

Yurt dışında temin edilen paralar FETÖ üyelerine elden veya ATM'den dağıtıldı

FETÖ'nün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren şirketler ve bunlar aracılığıyla terörizmin finansmanı eylemleriyle ilgili olarak daha önce yapılan soruşturmalarda etkin pişmanlık göstererek ifade veren örgüt üyelerinin beyanları, mali analiz raporları, iletişimin dinlenilmesi ve teknik araçlarla izleme tutanakları, örgüt mensuplarına ait dijital materyal incelemelerinden deliller toplandı.

Örgüt mensubiyetleri nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış, örgüt üyeliğinden ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, yine örgütün yurt dışındaki faaliyetlerinden temin edilen paraların, "mağdur aileleri" olarak adlandırılan mensuplarına elden veya ATM'lerden kartsız işlemlerle dağıtıldığı belirlendi.

Bu kapsamda faaliyetleri deşifre edilen 4 şirket ile 3'ü bu şirketlerin sahibi, 2'si kurye 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İki soruşturmaya yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar başlatıldı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamındaki operasyonlarda 49 şüpheliden 20'si yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden P.K'nın eski HDP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi, M.Y’nin eski HDP PM üyesi, H.Y'nin eski DBP komisyon ve PM üyesi, F.Y'nin eski DBP ilçe eş başkanı olduğu belirlendi.

FETÖ soruşturması kapsamındaki operasyonlarda ise hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Yapılan aramalarda 3 bin 700 avro, 2 bin 600 dolar, 13 bin TL ile çok sayıda örgütsel not ile dijital materyale el konuldu.

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