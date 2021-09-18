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Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Gürkan   | 18.09.2021
Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mehmet Gürkan/AA

Hatay

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin sahilden topladığı atıklar, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

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