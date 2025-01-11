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Halk otobüsü şoförü, nefes borusuna yiyecek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kayseri'de nefes borusuna yiyecek kaçan kadını, halk otobüsü şoförü Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Ramazan Kaya  | 11.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Halk otobüsü şoförü, nefes borusuna yiyecek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ otobüs şoförü İzzet Şanlı, Talas seferi sırasında, fakülte kavşağında önünde duran otomobilden inen kadın ile yanındakilerin çırpındığını fark etti.

Otobüsü durdurup bu kişinin yardımına koşan Şanlı, boğazına yiyecek kaçtığını öğrendiği kadını, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Kadın, Şanlı'ya teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şoför Şanlı, Heimlich manevrasının bilinmesinin hayati önem taşıdığını ve bu tür becerilerin kurum içi eğitimlerde kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu tür örnek davranışların insan hayatına verilen değeri gözler önüne serdiğini vurgulayarak, İzzet Şanlı'ya teşekkürlerini iletti.

Ulaşım AŞ'nin personel eğitimlerine verdiği önemin bu tür olaylarda karşılık bulduğunu kaydeden Büyükkılıç, vatandaşların can güvenliğine verdikleri öneme dikkati çekti.

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