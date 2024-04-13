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Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaş yararlandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı halk eğitimi merkezlerinde, son 6 ayda açılan 354 bin 72 kurstan, 6 milyon 81 bin 680 vatandaşın yararlandığı bildirildi.

Alper Şaşmaz  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaş yararlandı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamada, hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren halk eğitimi merkezlerinde sürdürülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kaydedildi.

Vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerinin karşılandığı belirtilen halk eğitimi merkezlerinde, 75 alan altında 2 bin 599'u mesleki ve teknik, bin 135'i genel olmak üzere 3 bin 734 kurs programı uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, 6 aylık süreçte halk eğitimi merkezlerinde açılan 354 bin 72 kurstan 6 milyon 81 bin 680 vatandaşın yararlandığı, kursiyerlerin 2 milyon 64 bini 338'ini erkeklerin, 4 milyon 17 bin 342'sini ise kadınların oluşturduğu kaydedildi.

Kursların yüzde 65,99'unun genel kurs, yüzde 34,01'inin ise mesleki ve teknik kurs kapsamında uygulandığı aktarılan açıklamada, en çok kurs açılan alanların spor, el sanatları teknolojisi, din eğitimi, müzik ve gösteri sanatları ile kişisel gelişim ve eğitim başlıklarında gerçekleştiği bildirildi.


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