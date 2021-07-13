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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Van’da "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programında konuşuyor. Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.
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Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu.

Sayim Harmancı   | 13.07.2021
Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit oldu Fotoğraf: Sayim Harmancı / AA

Hakkari

Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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