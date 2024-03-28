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Hakkari'de ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Sıraç Karadeniz  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Hakkari'de ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari

İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Kayalar Üs Bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, yol açma çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye giderek görevlilerden bilgi aldı.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Ateş, ilçede kapalı tüm yollar açılıncaya kadar çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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