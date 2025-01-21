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Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmesinin üzüntüsü yaşanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki kız çocuğunun babası Ersin Teker, çok büyük bir acı yaşadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Ulaş Güven  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmesinin üzüntüsü yaşanıyor Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eslem Teker'in ailesi, ilçeye bağlı Kadıköy'de taziyeleri kabul ediyor.

Köye giderek taziye ziyaretinde bulunan ilçe sakinleri, Teker ailesinin acısını paylaşıyor, yaşanan olay nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiriyor.

Kızı Eslem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ersin Teker, çok büyük bir acıyla karşılaştıklarını söyledi.

Kütüphaneden kitap almak için evden çıkan kızının arazide yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Teker, olayın evlerinin 20 metre uzağında yaşandığını dile getirdi.

O gün işte olduğunu ve olayı kendisini arayan yakınlarından öğrendiğini ifade eden Teker, "Beni aradıklarında şaka yaptıklarını sandım. İnanmak istemedim. Sonra iş yerinden çıkarak olayın yaşandığı yere gittim. Baktığımda kızımın cansız bedeni yerdeydi. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti, hastaneye götürdüler ama kurtarılamadı." dedi.

Kızının bedeninin parçalandığını, yüzünün tanınmayacak halde olduğunu belirten Teker, o sırada dünyasının başına yıkıldığını, çok büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Teker, şöyle konuştu:

"Bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın. Daha önce mahalle muhtarları ve komşularımız da Kaymakamlığa ve Yüksekova Belediyesine sahipsiz köpeklere çözüm bulunması noktasında başvuruda bulunmuş. Belediyenin bu konuda ilçemize sahip çıkması lazımdı. Gözü kapatmaması, kulağını tıkamaması gerekiyordu. Bu olayda özellikle belediyenin ihmali var. Bunun birinci sorumlusu belediyedir. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Gerekli başvurularımızı yapacağız. Kızımızın hakkını kimsenin yanında bırakmayacağız."

Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyen Teker, bu konuda tüm kurumların harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Teker'in cenazesi, Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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