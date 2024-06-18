Dolar
32.59
Euro
34.98
Altın
2,328.87
ETH/USDT
3,415.30
BTC/USDT
64,580.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı

Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için telefon destek hattı kuruldu.

Sarp Özer  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ankara

Cidde Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların hac vizesi dışında çeşitli yollarla Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamadıkları yönünde başvuruların alındığı belirtildi.

"Söz konusu taleplere anlık müdahale edilebilmesi amacıyla 7/24 aktif olacak telefon destek hattı açılmıştır. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın 00966 53 512 4702 hattını arayabilirler." ifadelerine yer verilen açıklamada, hattın aynı zamanda WhatsApp hattı olarak da kullanılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD mahkemesi, Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdi
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı
Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı

Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı

Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi

Topkapı Sarayı'nın "Mekke" ve "Medine" temalı iki tablosu restore ediliyor

Minikler babalarının omuzlarında Kabe'yi tavaf ediyor

Minikler babalarının omuzlarında Kabe'yi tavaf ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılmaya çalışın

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Haccın hayatı ve ahlakı güzelleştiren yönünü etkin kılmaya çalışın
Şiddetli sıcak hava dalgası birçok Arap ülkesini vurdu

Şiddetli sıcak hava dalgası birçok Arap ülkesini vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet