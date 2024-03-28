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Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 850 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 850 kilogram eroin ele geçirdi. Bu miktarın tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 850 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde bir tır "riskli" kategorisinde değerlendirildi.

Tırda yapılan aramada eşyalar içerisinde gizlenmiş 850 kilogram eroin ele geçirildi.

​​​​​​​Bu miktarın, tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

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