Habur Gümrük Kapısı'nda 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 370 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araç takibe alındı.
Ekiplerce x-ray kontrolüne tabii tutulan aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla yapılan detaylı aramalar sonucu yasal yükün içerisine zulalanmış 370 kilogram ağırlığında 2 milyon 176 bin "captagon" isimli uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.
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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde Captagon cinsi 370 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 7, 2025
Operasyonla ilgili soruşturma Silopi… pic.twitter.com/8AeLAsCG5G