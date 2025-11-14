Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Ankara
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
🇹🇷 Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Adli Tıp Kurumuna getirildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 13, 2025
▪️ TSK’ya ait A400M askeri kargo uçağı, şehitleri Tiflis’ten Ankara’ya taşıdı
▪️ Uçak Mürted Hava Meydanı’na indikten sonra naaşlar cenaze… pic.twitter.com/OmmTTGGK7I
