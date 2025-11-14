Dolar
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Mürted Hava Meydanı’na götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarılacak
logo
Gündem

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Fatih Gökbulut  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
