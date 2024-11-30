Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.02
ETH/USDT
3,674.20
BTC/USDT
96,546.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Halil Aktürk  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiye henüz ulaşılamadı.

Yaklaşık 19 saattir süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede cadde trafiğe kapatılırken, enkaz altında kalan işçinin yerinin tespit edilebilmesi için zaman zaman dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökmede 2 işçi enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerince enkaz altında kalan işçilerden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı
TÜRGEV Başkanı  Yılmaz: Özel sektörün sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi önemli
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Düzce Ovası sisle kaplandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Konya'da devlet korumasındaki çocuğun kaybolduğu" haberlerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Güngören'de kısmen çöken binada göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Güngören'de İSKİ kamyonu çalışma yaparken yol çöktü

Hatay'da enkaz kaldırma sırasında bulunan tarihi yapının geçmişi araştırılıyor

Hatay'da enkaz kaldırma sırasında bulunan tarihi yapının geçmişi araştırılıyor
Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet