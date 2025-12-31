Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,324.39
ETH/USDT
2,972.70
BTC/USDT
88,559.00
BIST 100
11,305.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'ten yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Malatya'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa'dan yayındayız.
logo
Gündem

Güngören'de balkon çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü

Güngören'de, 5 katlı binanın en üst katındaki balkonun çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu.

İlyas Kaçar  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Güngören'de balkon çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü

İstanbul

Bağcılar Caddesi'nde bulunan binanın 5. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Beton parçalarının üzerine düştüğü park halindeki bir otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediyenin ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, beton parçaları kaldırarak caddeyi temizledi.

Belediye ekiplerinin, karot örneği aldığı binayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, 2025'te yaklaşık 505 bin kişiye ulaştı
İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı
MSB: Yıl içerisinde 111 PKK'lı terörist teslim oldu
Artvin'de çığ meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz

Benzer haberler

Güngören'de balkon çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü

Güngören'de balkon çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet