Güneydoğu ve Akdeniz bölgesinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde etkisini gösteren toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gaziantep
Gaziantep kent merkezi başta olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde öğleden sonra etkisini gösteren toz taşınımı akşam saatlerine kadar devam etti.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yetkililer, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.
Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının cuma akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiğini belirtti.
Kilis
Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
Kent merkezlerinde yoğunluğu artan toz bulutu nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Hatay
Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırıyor.
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki toz taşınımının cuma akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde itibaren etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.
Kentteki esnaftan bazıları dükkanlarının önünü suyla temizledi.
Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yer yer etkili olan toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.