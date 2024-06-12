Dolar
32.38
Euro
34.82
Altın
2,312.27
ETH/USDT
3,523.00
BTC/USDT
67,383.00
BIST 100
10,123.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bir grup öğrenci, diploma almaya Filistin'e destek yazısıyla çıktı.

Sinan Uçar  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi Fotoğraf: Sinan Uçar/ AA

Gümüşhane

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, mezunların heyecanını paylaştıklarını belirterek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir ise 5 bölümde 19 akademik personel ve 500 öğrenci ile akademik başarı için çalıştıklarını ifade etti.

Ulutaşdemir, Filistin halkına duaların eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu an bizler nefes alıyor ve şükür yaşıyoruz ama Gazze'de çadırlara sığınan insanların üzerine bombalar atılıyor. Zalimin zulmü bitmiyor, mazlumun acısı dinmiyor." dedi.

Diploma almak için sahneye çıkan bir grup öğrenci, "Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak Filistin halkının yanındayız" yazısı taşıdı.

Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet'ten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
THY, ABD uçuşlarına Denver'ı da ekledi
Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi
Ordu Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

Rize'de öğretmen ve öğrenciler "sessiz yürüyüş"le İsrail'i protesto etti

Engelli dalış rekortmeni 24 metre derinlikte Türk ve Filistin bayrağı açtı

Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerindeki kıyafetle Gazze'deki saldırılara dikkat çektiler

Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerindeki kıyafetle Gazze'deki saldırılara dikkat çektiler
Berlin'de Filistin’e destek gösterisi yapıldı

Berlin'de Filistin’e destek gösterisi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet