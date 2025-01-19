Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,157.00
BTC/USDT
104,799.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadı’nda imza töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Gümrükler Muhafaza ekipleri 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz." dedi.

Seda Tolmaç  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Gümrükler Muhafaza ekipleri 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Ankara

Bakan Bolat, Dünya Gümrük Günü öncesinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 155 gümrük müdürlüğü bulunan Türkiye'nin, 2024'te mal ticaretinde 606 milyar dolar, hizmetler ticaretinde ise yaklaşık 175 milyar dolarlık gümrük geçiş işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Gümrük çalışmalarında bir yandan "güvenli ticaretin" sağlanmasını, diğer yandan yasa dışı faaliyetlerin engellenmesini amaçladıklarını dile getiren Bolat, bu kapsamda 2023'te 23 milyar lira, geçen yıl ise 55 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini anımsattı.

Bolat, Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin bu yıla hızlı başladığına işaret ederek, "Ekipler, bu yılın ilk 15 gününde yaklaşık 285 olayda 1,5 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirmeyi başardı." diye konuştu.

"Yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde aşama kaydedildi"

Son yıllarda gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarına yönelik önemli adımlar attıklarını bildiren Bolat, bu kapsamda gümrük kapılarında Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE), Muhafız, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi çeşitli uygulamaların devreye alındığını anlattı.

Bolat, gümrük sahalarında güvenliği artırmak, yasa dışı ticaretle mücadele etmek ve gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi kapsamında yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde büyük aşama kaydedildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa gümrüğüne eşya geçişinde kullandığımız x-ray cihazı yerleştirildi. Bavul x-ray cihazları bütün gümrük kapılarında kullanılıyor. Merkezi Kontrol, Komuta ve Güvenlik Ağı ile de ülkenin tüm gümrük müdürlüklerinde kullanılan sistemler koordinasyon içinde takip ediliyor."

Bakan Bolat, ayrıca geçen yıl ikinci ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini, böylelikle devletin ilave gelir elde etmesinin sağlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum: Emlak Katılım Bankası-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kentsel dönüşüme katkı sağlayacak
Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır
Hiç gitmediği Havza'da kesilen trafik cezası mahkemece iptal edildi
Gümrükler Muhafaza ekipleri 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Benzer haberler

Gümrükler Muhafaza ekipleri 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanı Bolat'ın "Haber" kategorisinde favorileri "Geriye Kalan" ve "Gece Nöbeti" oldu

Ticaret Bakanı Bolat: Moğolistan ile teknik işbirliği yapmaya hazırız

TİM Başkanı Gültepe: 2025'te daha fazla üretimi destekleyecek politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum

TİM Başkanı Gültepe: 2025'te daha fazla üretimi destekleyecek politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum
Bakan Bolat, Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda konuştu: İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 3,1 milyar dolar oldu

Bakan Bolat, Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda konuştu: İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 3,1 milyar dolar oldu
Bakan Bolat, Slovenyalı Bakan Fajon ile görüştü

Bakan Bolat, Slovenyalı Bakan Fajon ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet