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Gümrük Muhafaza ekipleri "dumansız Türkiye" hedefiyle sigara kaçakçılığına geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, "dumansız Türkiye" hedefiyle yürüttükleri operasyonlarda, 2025 yılı başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigarayı ele geçirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Gümrük Muhafaza ekipleri "dumansız Türkiye" hedefiyle sigara kaçakçılığına geçit vermedi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu, her yıl olduğu gibi 2025'te de gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara göz açtırılmadı.

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Gelişmiş teknolojiden yararlanılarak düzenlenen operasyonlar sonucu yıl başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigaraya el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, gençlerin bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

"Dumansız Türkiye" hedefiyle gençleri her türlü zararlı ürünlerden korumayı amaç edinen ekipler, titiz ve özverili çalışmalarıyla, halk sağlığını etkilemeye yönelik kaçakçılık girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

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