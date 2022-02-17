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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
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Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması üreticileri sevindirdi.

Özgün Tiran   | 17.02.2022
Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi Fotoğraf: Özgün Tiran/ AA

Kırklareli

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bir süre önce dünyada artan gübre ve yem fiyatlarının, Türkiye'de yüzde 30 düşürülmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

İndirimin çiftçileri büyük oranda rahatlatacağını ifade eden Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

2021 yılında kentte 940 bin ton buğday üretildiğini anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu yıl üretimi bir milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 240 bin ton ayçiçeği ürettik, bunda da 300 bin ton hedefimiz var. Çiftçilerimiz ekilmedik bir karış alan bırakmadılar diyebilirim. Gübrenin ham maddesi doğal gaz olduğu için fiyatlar artmıştı. Bu nedenle de Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Devletimiz şuanda bu sorunu çözmüş durumda."

Çiftçi ve besicilerin indirimden memnun olduklarını dile getiren Aksoy, "Özellikle ürenin fiyatı 12 bin liradan 9 bin 600 liraya düştü. Bu tabi sevindirici. Bu fiyatların daha da düşeceğine inanıyoruz." dedi.

Kayalı köyünde besici Mesut Dirin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam ki açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.

Fiyatlarda güzel bir düşüş olduğunu anlatan Dirin, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Gübre ve yem fiyatları çok yüksekti. Fiyatların düşüşü çok iyi oldu. İmkanlar dahilinde fiyatlarda düşüş yapıldı. Yüzde 12'lik bir yem düşüşü bence çok önemlidir." diye konuştu.

Üsküp beldesinde çiftçilik ve besicilik yapan Abiden Maldır da fiyatların düşürülmesinden memnun olduklarını söyledi.

Gübre ve yem fiyatlarının son dönemde ciddi bir şekilde arttığını dile getiren Maldır, "Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim çiftçi ve besicilere nefes aldıracak." dedi.

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