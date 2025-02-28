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Gri kategoride aranan firari eski hakim Yaşar Akyıldız, 15 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen eski hakim Yaşar Akyıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cemil Murat Budak, Neriman Senanur Torun  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Gri kategoride aranan firari eski hakim Yaşar Akyıldız, 15 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

Ankara

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Akyıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek, davanın ilk duruşmasının 15 Mayıs'ta görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında ByLock'ta diğer örgüt üyesi hakim savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer aldı.

İddianamede, Akyıldız'ın hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

Akyıldız'ın FETÖ'nün talimatıyla 2014'te HSYK üyeliğine aday olduğu belirtilen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüphelinin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı ByLock programını kullanması ve devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olması anlaşılmaktadır. Adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığı tespit edilmiştir. Akyıldız'ın bu toplantılarda görev almak ve yargı erkine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir."

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Akyıldız'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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