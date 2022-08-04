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Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek

Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Barış Kılıç   | 04.08.2022
Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek

Ankara

Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.


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