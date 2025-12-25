Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,918.80
BTC/USDT
87,457.00
BIST 100
11,406.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

Fuat Kabakcı  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar haricinde genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için daha önce 31 Aralık 2025 olarak ilan edilen son tarih 31 Aralık 2026 olarak güncellendi.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrim içi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2027'ya kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Adana'daki lagünlerde kalan flamingolar sulak alanları mesken tuttu
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Yeşilaydan bağımlılık haberlerinde etik iletişim için uyarı ve hatırlatma
TÜBA ödüllü Prof. Dr. Özcan'dan diş hekimliği eğitiminde klinik tecrübe vurgusu

Benzer haberler

Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet