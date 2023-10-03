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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Fatih Gazioğlu  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 yurt yönetim personeli alacak

Ankara

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 yurt yönetim personeli alacak
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