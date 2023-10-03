Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.
Ankara
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.