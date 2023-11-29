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Gazzeli hastaları ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı

Gazze'den çıkarılan aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla refakatçilerini Ankara’ya getirecek uçak, El Ariş Havalimanı'ndan hareket etti.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Gazzeli hastaları ve refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı Fotoğraf: Didem Mente/AA

El Ariş

El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçaklara yerleştirildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personeli takip edecek.

Ankara'da Etimesgut Havalimanı'na inecek uçaklardaki hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılayacak.

Hastalar daha sonra Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde tedavi altına alınacak.


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