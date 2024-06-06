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Gazze sonrası uluslararası hukukun geleceği 3-4 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesinde tartışılacak

"Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" Sempozyumu, 3-4 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Faruk Hanedar  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Gazze sonrası uluslararası hukukun geleceği 3-4 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesinde tartışılacak

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinden 100'ü aşkın hukukçuyu bir araya getirecek sempozyumda uluslararası hukukun evrenselliği, meşruiyeti ve adaleti gerçekleştirmedeki rolü eleştirel yaklaşımla tartışmaya açılacak.

3-4 Ağustos'ta yapılacak sempozyumda eski Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörleri Richard Falk ve Michael Lynk'in konuşmacılar arasında yer alması bekleniyor.

Uluslararası hukuk sempozyumuna ilişkin bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Sempozyum Koordinatörü Hasan Basri Bülbül, "Uluslararası sistemin küresel barışın sağlanması ve insan haklarının korunmasına yönelik misyonunu yerine getirememesi ve yaşanan ihlaller karşısında çözümler sunamaması, uluslararası hukukun adaleti sağlama fonksiyonunun sorgulanmasına sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk sisteminin bugün vicdanlı devlet adamları, hukukçular ve milyonlarca genç tarafından sorgulandığına dikkati çeken Bülbül, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı ülkelerinden 100'ü aşkın hukukçunun üniversitemizin hukuk fakültesinde bir araya geleceği sempozyum ile uluslararası hukukun geliştirilmesi ve insan haklarının daha iyi korunmasına yönelik teklifleri geniş bir katılımla değerlendirmeyi amaçlıyoruz."

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