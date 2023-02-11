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Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhiti gözaltına alındı

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

Emrah Gökmen   | 11.02.2023
Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhiti gözaltına alındı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

İstanbul

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

Binanın inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, Uncuoğlu'nu Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı.

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