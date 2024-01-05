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Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçanların yakalanması için çalışma başlatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Okan Coşkun  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Gaziantep'te yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçanların yakalanması için çalışma başlatıldı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiği, kişi veya kişilerce kesici aletle patlatıldı.

Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.

Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Lastiği patlatılan araç sahibi Fatih Kılınç, AA muhabirine, gece saatlerinde olayın yaşandığını söyledi.

Polis ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını aktaran Kılınç, "Gece saat 2-3 civarlarında 40-45 yaşlarında biri geliyor. Eline bıçağı alıp arabaların lastiğine saplayarak yürüyor. Bu civarlarda bütün arabaları gezmiş ve lastiklerini patlatmış. Tespit edilen araba sayısının 200 olduğunu söylüyorlar." dedi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan bir güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli bir kişinin mahalleye girerek elindeki kesici aletle araçların lastiklerini sırayla patlatması yer aldı.

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