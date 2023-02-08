Gaziantep'te bir genç kadın enkazdan 62 saat sonra çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, enkazın altından 62 saat sonra kurtarıldı.
Gaziantep
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, depremde yıkılan İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışması yaptı.
Ekiplerin Özdemir Apartmanı'nda 23 saatlik çalışmalarının ardından enkazdan 62 saat sonra Fatma Demir'i (25) çıkardı.
Depremzede Sağ, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Enkazdan çıkarılırken çevresindeki ekiplere babasını soran Demir, yanına gelen babasına deprem anını anlattı.
Arama-kurtarma ekiplerini, bazı yakınlarının enkaz altındaki konumları hakkında bilgilendiren Demir, daha sonra bazı yakınları hakkında çevresindekilerden bilgi aldı.