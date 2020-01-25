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Elazığ'da deprem
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İletişim Başkanlığından depreme ilişkin yayınlarda 'hassasiyet' çağrısı

İletişim Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yayınlarda "hassasiyet" çağrısında bulundu.

Muhammed Boztepe   | 25.01.2020
İletişim Başkanlığından depreme ilişkin yayınlarda 'hassasiyet' çağrısı

Ankara

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremin ülke olarak herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilenen açıklamada, "Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyaya önemli sorumluluklar düştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır. Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir. Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır. Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşmamalıdır.

Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir. Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon gibi tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır."

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