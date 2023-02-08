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İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
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Kahramanmaraş’ta enkazdan 56 ve 62 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, Memur - Sen Afyonkarahisar Arama Kurtarma ekibi ile Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timi, 3 kişiyi depremden 56 saat sonra, 1 kişiyi de 62 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Arif Yavuz   | 08.02.2023
Kahramanmaraş’ta enkazdan 56 ve 62 saat sonra 4 kişi kurtarıldı

Afyonkarahisar

Kahramanmaraş'ta, Memur - Sen Afyonkarahisar Arama Kurtarma ekibi ile Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timi, 3 kişiyi depremden 56 saat sonra, 1 kişiyi de 62 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğinden alınan bilgiye göre, 11 kişilik arama kurtarma ekibi, Onikişubat ilçesindeki yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

AFAD koordinasyonundaki ekip, bugün DAK timiyle iki enkazdan 3 kişiyi depremden 56 saat sonra, 1 kişiyi de 62 saat sonra sağ kurtarmayı başardı.

Ayağı kalorifer peteğinin altına sıkışıp kırılan bir kişinin tekbir sesleriyle depremden 56 saat sonra kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Depremden 4 kişiyi daha sağ kurtaran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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