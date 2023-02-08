Kahramanmaraş’ta enkazdan 56 ve 62 saat sonra 4 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta, Memur - Sen Afyonkarahisar Arama Kurtarma ekibi ile Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timi, 3 kişiyi depremden 56 saat sonra, 1 kişiyi de 62 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
Afyonkarahisar
Kahramanmaraş'ta, Memur - Sen Afyonkarahisar Arama Kurtarma ekibi ile Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timi, 3 kişiyi depremden 56 saat sonra, 1 kişiyi de 62 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğinden alınan bilgiye göre, 11 kişilik arama kurtarma ekibi, Onikişubat ilçesindeki yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.
AFAD koordinasyonundaki ekip, bugün DAK timiyle iki enkazdan 3 kişiyi depremden 56 saat sonra, 1 kişiyi de 62 saat sonra sağ kurtarmayı başardı.
Ayağı kalorifer peteğinin altına sıkışıp kırılan bir kişinin tekbir sesleriyle depremden 56 saat sonra kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Depremden 4 kişiyi daha sağ kurtaran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.