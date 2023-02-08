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İskenderun’da İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki Kardelen Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1.500 gönüllüyü taşıyan YHT'ler Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan Konya’ya hareket ediyor. Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti.
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Kahramanmaraş'ta anne, baba ve 2 çocuğu enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne, baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları, depremden yaklaşık 64 saat sonra kurtarıldı.

Ayşe Yıldız   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta anne, baba ve 2 çocuğu enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı

Antalya

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi'nde yıkılan Yıldız Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, enkazı üç kat kesip tünel oluşturarak baba Mehmet Özbek (25), anne Sude Rümeysa (25) ile çocukları 2 yaşındaki Elif Berra ve 4 yaşındaki Zeynep'e depremden yaklaşık 64 saat sonra ulaştı.

Alkışlarla enkazdan çıkarılan Özbek ailesi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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