Euro
8.68
Dolar
7.18
BIST 100
1,492.45
Altın
1,862.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Muhammed Boztepe   | 02.02.2021
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 719 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

İzmir'de art arda depremler

İzmir'de art arda depremler
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem