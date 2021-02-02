Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ankara
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.