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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Merve Yıldızalp  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin bazı verileri paylaştı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunduğu bilgisini veren Koca, hastanede 25 bin hastanın yatarak tedavi gördüğünü, 300 binin üzerinde hastanın acil hizmetlerinden faydalandığını belirtti.

Hastanede 35 bin cerrahi müdahale gerçekleştirildiğini aktaran Koca, paylaşımında hastanenin tanıtım videosuna da yer verdi.

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