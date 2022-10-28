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Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 28.10.2022
Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlı şekilde süreceği bildirildi.

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