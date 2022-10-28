Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/btOoJG5RM8
Açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlı şekilde süreceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.