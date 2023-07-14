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Galata Kulesi'ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı

Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Galata Kulesi'ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Beyoğlu Belediyesince organize edilen etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler etkinliği izleyerek fotoğraf çekti.


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