Gündem

Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

Gökçe Karaköse  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.

Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

