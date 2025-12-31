Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.
Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
