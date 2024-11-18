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FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü dolayısıyla mavi, yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - 

FSM Köprüsü, "18 Kasım Özbekistan Milli Bayrak Günü"ne dikkati çekmek amacıyla mavi, yeşil ve beyaz renge büründü.

Havanın kararmasıyla başlayan aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

Özbekistan'da 1991 itibarıyla her yıl 18 Kasım, Özbekistan Milli Bayrak Günü olarak kutlanıyor.


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