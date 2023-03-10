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Fransa Büyükelçiliği Ankara ve İstanbul'daki "bayrak yarışını" Türk halkına ithaf edecek

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, 14 Mart'taki "Terre de Jeux2024 Bayrak Yarışı"nı depremler nedeniyle dayanışmalarının bir ifadesi olarak Türk halkına ithaf edeceklerini bildirdi.

Mustafa Deveci  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Fransa Büyükelçiliği Ankara ve İstanbul'daki "bayrak yarışını" Türk halkına ithaf edecek

Ankara

Büyükelçi Magro'nun "Terre de Jeux2024 Bayrak Yarışı"na ilişkin Türkçe görüntülü mesajı, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yayımlandı.

Türkiye ve Fransa bayraklarının olduğu "dayanışma" yazılı tişört giyen Magro, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun "2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına" 500 gün kala 14 Mart'ta 5 kıtada gerçekleştirilecek "Terre de Jeux2024 Bayrak Yarışı"na koşular düzenleyerek katılacağını belirtti.

Magro, mesajında, "Türkiye'deki söz konusu bayrak yarışını Büyükelçilik olarak birkaç hafta önce meydana gelen deprem felaketinden etkilenen Türk dostlarımıza dayanışmamızın bir ifadesi olarak ithaf edeceğiz. Çok geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.

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