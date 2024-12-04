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Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten yolcunun düşmesi araç kamerasında

Esenyurt'ta, yerinden fırlayan rögar kapağının metrobüsün kapısını kırması nedeniyle araçtan düşen yolcunun yaralanması araç kamerasınca kaydedildi.

Erol Değirmenci  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten yolcunun düşmesi araç kamerasında

İstanbul

Dün, Saadetdere'den Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, metrobüste orta kapıya dayanan yolcunun kapının kırılmasıyla yola düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, diğer yolcuların yaşadığı panik de dikkati çekti.

Öte yandan dün hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza

Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırılırken, bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlanırken ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten yolcunun düşmesi araç kamerasında

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