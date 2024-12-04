Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten yolcunun düşmesi araç kamerasında
Esenyurt'ta, yerinden fırlayan rögar kapağının metrobüsün kapısını kırması nedeniyle araçtan düşen yolcunun yaralanması araç kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Dün, Saadetdere'den Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, metrobüste orta kapıya dayanan yolcunun kapının kırılmasıyla yola düşmesi yer aldı.
İstanbul Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı https://t.co/5JL2uKSrfD pic.twitter.com/UhchTtQzz4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 4, 2024
Görüntülerde, diğer yolcuların yaşadığı panik de dikkati çekti.
Öte yandan dün hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza
Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.
Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırılırken, bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralanmıştı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlanırken ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.
Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.