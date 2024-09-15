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Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

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