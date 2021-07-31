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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sefa Şahin   | 31.07.2021
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açılamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren kahraman komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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