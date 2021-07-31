Fırat Kalkanı bölgesine saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açılamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren kahraman komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.