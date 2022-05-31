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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 31.05.2022
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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