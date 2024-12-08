Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Suriye'yi görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kallas telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.