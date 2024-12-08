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(DRON) Suriye'de başkent Şam'daki Suriyeliler 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi dolayısıyla Emevi Meydanı'nda toplanmaya başladı. - Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin Şam'daki tarihi Emevi Camii çevresi görüntülendi. -VTR-
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Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Suriye'yi görüştü.

Gökhan Çeliker  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kallas telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

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