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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

İstanbul merkezli 10 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında halen görevde olan askerlerin de bulunduğu 36 şüpheliden 21'i yakalandı.

Başak Akbulut Yazar   | 13.04.2022
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör veya büfelerdeki sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu, 1 meslekten ihraç astsubay, 1 muvazzaf yüzbaşı, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 memur, 1 emekli binbaşı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2 muvazzaf astsubay, 1 aktif memur, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 meslekten ihraç yüzbaşı, 1 emekli albay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında aktif 1 memur, 2 muvazzaf uzman çavuş, 2 emekli meslekten ihraç edilmiş astsubay ve 20 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 21'i yakalanırken, arama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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