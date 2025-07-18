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FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen, Ahmet Cemil Yeşilmen  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheli adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 23 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifadeleri alınacak.

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3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlenmişti.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edilmişti.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşılmıştı.

Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.


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