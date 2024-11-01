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Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş açan zanlı kamerada

Fatih'teki caminin avlusunda silahla havaya ateş açıp olay yerinden kaçan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mikail Bıyıklı, İbrahim Halil Aktürk  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş açan zanlı kamerada

İstanbul

Balat'ta İsmail Ağa Camisi'nin avlusuna gelen zanlı M.Ş.Ö, belinden çıkardığı silahla havaya ateş açıp geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ilçede bir noktaya bırakarak yaya olarak kaçtığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, M.Ş.Ö. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu, şüphelinin daha önce de imamı sosyal medyadan tehdit ettiği iddia edildi.

Öte yandan cami avlusuna gelen zanlının havaya ateş açıp olay yerinden kaçması güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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