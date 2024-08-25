Fatih'te bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 5 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Molla Gürani Mahallesi, Muratpaşa Sokak'ta bulunan otelin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, diğer yandan otelde bulunanları tahliye etti.
Üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı.
Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılırken, bir kişi ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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