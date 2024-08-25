Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,757.00
BTC/USDT
63,954.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor Ankara’da sağanak etkili oluyor
logo
Gündem

Fatih'te bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 5 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümit Türk, Erol Değirmenci, Abdülkerim Güzel  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Fatih'te bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Erol Değirmenci - AA

İstanbul

Molla Gürani Mahallesi, Muratpaşa Sokak'ta bulunan otelin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, diğer yandan otelde bulunanları tahliye etti.

Üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılırken, bir kişi ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Uşak'ta yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Meteorolojiden Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti
Samsun'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Fatih'te bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in raporuna ulaşıldı

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Fatih'te Gazze Dayanışma Platformundan İsrail protestosu

Fatih'te Gazze Dayanışma Platformundan İsrail protestosu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet